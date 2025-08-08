JR東日本東北本部が205系を使用する夜行列車の旅を企画しました。旅行商品「『快速ムーンライトうみかぜ号』で行く深夜の仙石線を205系で楽しむ旅」と銘打ち、夜行の団体臨時列車ムーンライト号を仙石線で再現します。臨時列車は2025年9月20日の23時頃にあおば通り駅を出発。撮影タイムや軽食を挟みながら、2時頃に陸前山下駅へ到着。3時頃に同駅を発車し、5時頃にあおば通駅へ到着するという行程です。往路はゆっくり、復路は高速