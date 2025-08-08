ヴァンラーレ八戸は8日、水戸ホーリーホックからMF杉浦文哉が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は26年1月31日まで。杉浦は明治大から22年に水戸に加入。23年はJ2で26試合に出場する活躍をみせたが、今季はJ2で1試合の出場にとどまっていた。プロ4年目で初の移籍となる杉浦は「昇格争いをしているこのクラブの力になれるよう全力を尽くします。必ずJ2昇格しましょう」とコメント。八戸は現在J3で首位に立っている。