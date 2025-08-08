Jリーグは8日、登録選手の追加・抹消を発表した。横浜F・マリノスに復帰したDF角田涼太朗や、川崎フロンターレが獲得した新外国人2選手らの登録が完了している。2025シーズンの第2登録期間(ウインドー)は、8月20日までとなっている。■J1東京ヴェルディ5 DF井上竜太45 FW寺沼星文川崎フロンターレ22 DFフィリップ・ウレモヴィッチ32 DF林駿佑(2種)91 FWラザル・ロマニッチ横浜F・マリノス22 DF角田涼太朗横浜FC46 DF佐藤颯真(