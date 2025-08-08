名駅前に期間限定の新スポットがオープンです。 【写真を見る】 名鉄レジャック跡地に“誰でも休憩できる”都市型広場太陽光発電による自動シェードやキッチンカーが並ぶスペースも 名古屋 おととし、およそ半世紀の歴史に幕を下ろした名古屋駅前の商業ビル「名鉄レジャック」。その跡地にきょうオープンしたのが… 都市型広場「Meieki Parklet」。誰でも気軽に立ち寄れる休憩場所としてベンチ