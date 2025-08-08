飯田グループホールディングス [東証Ｐ] が8月8日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比20.0％減の80.1億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の160億円に対する進捗率は50.1％に達し、5年平均の43.1％も上回った。 同時に、今期の上期配当を従来計画の45円→55円(前年同期は45円)に増額し、年間配当は100円になる。 直近3ヵ月の実績である4