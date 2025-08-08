韓国映画『侵蝕』より、本予告とポスタービジュアルが解禁された。【動画】悪夢の始まり――『侵蝕』本予告本作は、韓国で実写映画として初登場No.1を記録した精神崩壊スリラー。第29回釜山国際映画祭「コリアンシネマトゥデイパノラマ」部門に公式招待されたのを皮切りに、世界各国の名だたる映画祭に次々と招かれ、観る者の心を深く震わせた。幼い娘の危険な行動に恐怖と責任の重さを感じ、追い詰められていく母親。そんな