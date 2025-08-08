肩書にこだわり偉そうに振る舞う人にはどう対処するといいか。プロ司会者で作家の鹿島しのぶさんは「『人を評価するのに、相手の肩書や実績など一切関係ない』といい切る人がいるが、それでは極端で窮屈ではないか。とりあえず人の実績を素直に認め、受け入れ、相手を立てるといい」という――。※本稿は、鹿島しのぶ『ワンランク上のおとなの礼儀』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメー