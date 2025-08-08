サンリオがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６２２億円から１６８８億円（前期比１６．５％増）へ、営業利益を６００億円から６７３億円（同２９．９％増）へ、純利益を４２０億円から４７５億円（同１３．８％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２７円の年５４円から中間・期末各３０円の年６０円へ引き上げた。 グローバルでのサンリオキャラクター人気の