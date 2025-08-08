女子テニス・大坂なおみ選手が日本時間7日のナショナルバンク・オープン準優勝とし、世界ランクを25位に上昇させました。元世界ランク1位の大坂選手は決勝にてカナダの18歳ビクトリア・ムボコ選手と対戦するも、1-3で惜しくも優勝には届かず、試合後には涙をこぼしました。それでも世界ランキングは1799ポイントとし、49位から25位へ上昇。対戦相手のムボコ選手もポイントを85位から大幅アップさせ、24位に着地しました。また試合