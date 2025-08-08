◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）夢の舞台で戦いきった。済美ナインの目には涙が光っていた。２点差で迎えた９回２死二塁、２ストライクと追い込まれた代打・三浦響のバットは、空を切った。無念の１回戦敗退。「終盤にバッティングのレベルの高さを発揮されてしまった」と田坂僚馬監督は冷静に敗因を受け止めた。「めっちゃ負けず嫌いなんです」と語る指揮官は、３