神姫バス [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比60.2％増の7.1億円に拡大し、通期計画の36.2億円に対する進捗率は5年平均の6.4％を上回る19.7％に達した。 同時に、9月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の80円→60円(株式分割前換算では80円)に修正したが、実質配当は変わらない。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益