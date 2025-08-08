元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが８日までに自身のＳＮＳを更新。夏らしいシースルーのワンピース姿を披露した。インスタグラムに「載せられてなかった先日の司会をさせていただいた時の写真」とつづり、前髪のあるショートボブで、華やかなアクセサリーを身に付けた、淡い色合いのロング丈のドレスコーデを披露。肩とすそ部分がシースルーで夏らしい軽やかな印象になっている。この投稿にファンからは「鷲見ち