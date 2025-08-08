前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州南部では記録的な大雨が降り、土砂崩れや道路が冠水するなど、被害が広がっています。九州南部では7日未明から8日の明け方にかけて激しい雨が降り続け、鹿児島県内では記録的な大雨となっています。8日正午過ぎまでの24時間降水量は、鹿児島・霧島市牧之原で515.5mm、霧島市溝辺で506.5mmでともに観測史上1位となっています。また、霧島市に大雨特別警報が発表されていまし