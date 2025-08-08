気象庁が8日午後4時33分、埼玉県に「竜巻注意情報」を発表しました。埼玉県南部、北部、秩父地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。この情報は、8日午後5時40分まで有効です。