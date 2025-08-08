マウスによる実験でリチウムが人間の脳の健康に一定の役割を果たす可能性が示唆された/Tek Image/Science Photo Library RF/Getty Images（ＣＮＮ）ほぼ１０年がかりの大規模な調査の中で、ハーバード大学医科大学院の研究者らがアルツハイマー病と脳の老化に関する多くの謎を解く可能性のある一つの鍵を発見したと主張している。その鍵とはごく平凡な金属、リチウムだ。リチウムと言えば、医療の世界では気分安定剤として非常によ