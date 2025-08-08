老後の夫婦関係を良好に保つにはどうすればいいか。医師の和田秀樹さんは「夫婦には、ほどよい距離感が必要なため、円満な夫婦関係には物理的に一緒にいる時間を減らすことが効果的だ。例えば一人が自宅で過ごす場合は、もう一人が最低数時間は外出するといい。また夫婦で異なる趣味を見つけ、別々の趣味を楽しむこともおすすめだ」という――。※本稿は、和田秀樹『75歳からやめて幸せになること 一気に老ける人、日ごとに若々し