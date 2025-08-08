Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。 【画像】スタイルの良さが際立つスーツ姿の阿部亮平 ■阿部亮平「午後も頑張りましょう～！！暑さ対策忘れずにね」 『ZIP!』の放送終了後、阿部は「ZIP! ありがとうございました」というコメントとともに1枚の写真をアップ。