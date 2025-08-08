気象庁と国土交通省は、8日午後1時から、2度目となる会見を開きました。前線は引き続き九州付近に停滞する見通しで、警戒を呼びかけています。気象庁 大気海洋部・立原秀一予報課長：今後、少しの雨でも再び災害の危険度が高まるおそれがあります。8日午前6時の時点で、氾濫危険水位を超えていた鹿児島県内の5つの河川は、午後0時半には、いずれも氾濫注意水位を下回りました。しかし、国交省は「再び水位が上昇する可能性があり、