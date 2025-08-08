人生がしんどいとき、解消するにはどうしたらいいか。心療内科医の鈴木裕介さんは「僕のクリニックでは、相談に来た人のしんどさを軽減するのに役立つであろう作品や本を紹介する『コンテンツ処方』というものをやっている。これまで一番多くの人におすすめしてきた、心のHPが回復するのはこの曲だ」という――。※本稿は、鈴木裕介『「心のHPがゼロになりそう」なときに読む本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iS