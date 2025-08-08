タレントYOU（60）が7日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。妻や恋人がいる男性の見分け方を語った。番組では「既婚者や恋人持ちの、悪い男の見分け方を教えて欲しい」という街の人の悩みに答えた。YOUは「疑わしくて好きになっちゃったら、『結婚してますか？』って聞きづらいなら、『私は全然気にしないけど、あなたのこと良いと思ってるから』とか言っといて、『いや、実はそうなんだよね