ICExライブの様子 たくさんのアイドルグループがいる昨今。数多のグループが一丸となって、勢力を増しているのがEBiDAN(エビダン)だ。EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団、「恵比寿学園男子部」(えびすがくえんだんしぶ)の略。超特急、M!LK、Sakurashimeji、SUPER★DRAGON、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelなどで構成されている