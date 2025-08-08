タレントの指原莉乃（32）が8日、MCを務めるフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身の恋愛についてトークする場面があった。この日は俳優の藤岡弘、の長男で俳優の藤岡真威人がゲスト出演。トークィーンズメンバーとして真威人の姉で女優の天翔愛、妹でモデル・女優の天翔天音、藤岡舞衣も出演した。藤岡4きょうだいが家族に交際相手を紹介したことがないという話題から、指原は「私は母にはもうバコバコ