NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。DeNAは橋本達弥投手を登録し、吉野光樹投手を登録抹消しました。橋本投手は2022年ドラフト5位で入団した25歳右腕。2024年6月には「右肩の神経剥離術」の手術を行いオフに育成選手契約となっていましたが、7月26日に支配下復帰を果たしました。今季はファームで26試合にリリーフ登板し、0勝2敗で防御率5.11です。プロ3年間で1軍登板は経験しておらず、1軍デビューを目指します。一方、抹消とな