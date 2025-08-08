２日、海南省三沙市永興島の浜海コミュニティーで、海に放流された子ガメ。（永興島＝新華社配信／黎陽宝）【新華社三沙8月8日】中国海南省三沙市海洋保護区管理局はこのほど、同市永興島で今年、アオウミガメの子ガメ236匹が放流されたと明らかにした。今年初めて自然ふ化が確認されたウミガメの群れも含まれているという。（記者/趙穎全）２日、海南省三沙市永興島の浜海コミュニティーで、海に放流された子ガメ。（永興島