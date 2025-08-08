土庄町総合会館香川・土庄町7日 男子プロバスケットボールB3香川ファイブアローズが、新シーズンに向け小豆島で合宿を行いました。 ファイブアローズは2024年から小豆島で合宿を行っています。公開練習には地元の子どもたちやファンが訪れました。 （見に来た人は）「いつもクラブで練習しているんですけど、比べ物にならないくらい上手いです」 新たに4人が加入したファイブアロ}