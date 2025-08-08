ジャーナリストの江川紹子氏が８日、自身のＸを更新。広陵高校野球部で明らかになった暴力事案について言及した。全国高校野球選手権大会に出場中の同校は６日に今年１月に野球部寮内で暴力行為があったことを認め、被害生徒に謝罪する文書を発表。把握したと記した内容は４人の２年生が１人の１年生の部屋を個別に訪れて胸を叩くなどの行為。加害生徒４人が被害生徒に謝罪し、事件判明日から「１カ月以内に開催される公式戦に