産業技術総合研究所 四国センター高松市林町 科学を楽しく学べるイベントが8日、高松市で開かれ、夏休み中の子どもたちでにぎわいました。 「産業技術総合研究所四国センター」が開いたもので、会場には科学の実験などを体験できる20のブースが設けられました。 高松東高校の生徒によるサイエンスショーです。風船でできた犬を液体窒素に浸けると犬がしぼんでいきます。 それを引き上