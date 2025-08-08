大雨の影響で鹿児島空港発着の便を中心に40便以上が欠航となるなど、交通にも影響が出ています。9日から最大9連休となるお盆休みを前に、空の便は、鹿児島を発着する便を中心に大雨の影響が出ています。これまでに、全日空で4便（午後2時半時点）、日本航空で44便（午前11時時点）が欠航となっていて、あわせて3500人以上に影響が出ているということです。一方、JR九州によりますと、九州新幹線は平常通り運転していますが、宮