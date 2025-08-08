今月6日までになでしこジャパンDFの清水梨紗が自身のInstagramを更新。同じくなでしこMF長谷川唯とのオフショットを投稿し、今夏にイングランドへ移籍したなでしこMFも反応した。マンチェスター・シティ・ウィメンズに所属する清水は「ふらっと外に出て、ふらっとコーヒー そんなゆるーいオフの午後」と綴り、コーヒーを手に持った自身の姿を2枚、さらにチームでも代表でも同僚である長谷川とのオフショットを2枚投稿した。