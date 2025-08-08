―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回訪れたのは、下町情緒漂う三ノ輪駅にある居酒屋『山谷酒場』。週末ともなれば、全席が予約でいっぱいになるほどの人気店にはどのような客が集まるのだ