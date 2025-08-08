恋愛マスターとして知られるお笑い芸人・くじらの妻の佐々木かいさんが7日に自身のアメブロを更新。息子の体重が生後5か月で10kgを超えたことを明かした。この日、かいさんは息子について「チビたま君、生後5ヶ月で10kgを超えました！！」と報告。「“体重増えすぎかな？”と心配になったりもしましたが、小児科の先生にも、産後ケアの助産師さんにも、『健康で元気に育っているから問題ない！』と言って頂けている」と明かし「こ