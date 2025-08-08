8日朝、鹿角市で畑のスイカ2玉が食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと、8日、鹿角市花輪字馬場の40代の男性が自宅敷地内の畑を確認したところ、スイカ2玉が食い荒らされているのを見つけました。数日前に畑の近くでクマが目撃されていて、7日午後4時ごろから8日午前10時ごろの間に、クマに食い荒らされたとみられています。警察がパトカーで現場付近の警戒