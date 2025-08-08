長岡市で8日、詐欺（無銭飲食）の疑いで見附市に住む無職の男（40）が現行犯逮捕されました。警察によりますと男は8日午前0時すぎから約4時間にわたって、1人で長岡市内のバーを訪れ、代金を支払う意思も能力もないのにあるように装って酒を注文、シャンパンなど17点と接客サービスを受けたにもかかわらず、代金合計11万9900円を支払わなかった疑いです。バーから警察へ通報があり、駆け付けた警察官によって現