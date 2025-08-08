阪神の伊原陵人投手（25）、木下里都投手（24）が、8日の公示で1軍登録を外れた。代わりに、椎葉剛投手（23）が昇格した。伊原は前日7日の中日戦で先発し、4回6安打5失点。5敗目を喫していた。木下は2番手で登板し、1回3安打2失点としていた。昇格した椎葉は7月1日に出場選手登録を外れて以降、9試合で2失点と安定した投球を続けていた。