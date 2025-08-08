2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』の番組ロゴが公開され、制作統括の松園武大よりコメントが寄せられた。 参考：早坂美海、『風、薫る』で見上愛の妹役に初の朝ドラ出演に「胸がいっぱいです」 朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の二人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した二人が、患者や医師たち