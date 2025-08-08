WHO（＝世界保健機関）は7日、パレスチナ自治区・ガザ地区で先月、急性栄養失調となった5歳未満の子どもの数が過去最多となったと発表しました。WHOのテドロス事務局長は7日、ガザ地区で先月、5歳未満の子ども、およそ1万2000人が急性栄養失調と診断され、1か月の数字としては過去最多を記録したと明らかにしました。栄養失調による入院患者数は6月から7月にかけて倍増していて、そのうち2500人近くの子どもが重度の栄養失調に陥っ