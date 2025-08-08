松山地検は8日、松山市の集合住宅で交際相手の女性を刺し首を絞めたとして、殺人未遂の罪で福岡市の無職少年（18）を起訴した。起訴状によると、6月15日午前4時ごろ、当時交際していた大学生の女性宅で、女性の左太ももや背中を包丁で突き刺し、首を両手で絞めるなどして約1カ月のけがを負わせたとしている。松山家裁が7月31日、刑事処分が相当と判断し、検察官送致（逆送）の決定を出していた。