日本維新の会は8日、国会議員団の代表選挙を行い、先ほど前幹事長の藤田文武氏が新代表に選出されました。日本維新の会・藤田新代表「我々維新は、その他の政党が言えない本来取り組むべき本質的課題に切り込んでいく政党であると、国家のために頑張っていく、そして国民のために頑張っていくという政党に立ち戻って再スタートを切りたい」国会議員団の新代表に選出された藤田氏は取り組む課題として、従来訴えている社会保障改革