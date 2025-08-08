回答書を中島弘道議長（左）に提出する、静岡県伊東市の田久保真紀市長＝8日午後、伊東市役所静岡県伊東市の田久保真紀市長は8日、自身の学歴問題に関する市議会の調査特別委員会（百条委員会）から求められていた大学の「卒業証書」とされる書類の提出を再度拒否する回答書を中島弘道議長に手渡した。同日午後4時までに提出するよう求められていた。田久保氏は7月に提出を拒否した際、刑事告発されているとの理由を示した回答