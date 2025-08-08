８月８日の北海道は７日に引き続き、大気の不安定な状態が続いています。局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあり、注意・警戒が必要です。８日午後２時すぎの帯広市。短時間だったものの、急に強い雨が降りました。８日の道内は、上空に寒気が流れ込んできている影響で、大気の不安定な状態が続いています。これまでの１時間降水量は積丹町の美国で４１．０ミリ、更別で３６．０ミリを観測しています。小樽市をはじめ、８日朝