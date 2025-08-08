楽天モバイルは8日、第2四半期決算説明会を開催し、7月末時点の契約回線数が908万回線だったと発表した。法人向けプランを含むMNO、MVNE、MVNOの合計となる。 また、6月末時点では、法人向けプランを含むMNO単体の契約数が817万回線で、MVNOなどを合わせた全契約数は897万回線だった。