お笑い芸人のヒコロヒーさんの恋愛短編小説集「黙って喋って」が第31回 島清恋愛文学賞受賞を受賞し、会見が行われました。 【写真を見る】【ヒコロヒー】第31回 島清恋愛文学賞受賞を受賞 “映像化でぜひ「いいお金」にしていただいてお世話になりたい” 「島清恋愛文学賞」は、その年に出版された最高の恋愛小説を選ぶ文学賞で、最近では、山本文緒さん著「自転しながら公転する」綿矢りささん著「生のみ生のままで」三浦