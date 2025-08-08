【モデルプレス＝2025/08/08】モデル・YouTuberの古川優香が8月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】古川優香、ボリュームたっぷり手料理◆古川優香、手料理公開古川は「この前生姜焼きみたいなん作った」と食卓を公開。「料理と同じくらい献立考えるのが苦手 おかずとか思いつかん」と料理作りや献立を考える大変さについて本音を明かし、生姜焼き風の炒め物とご飯、味噌汁を見せ