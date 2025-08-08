まもなくお盆を迎えますが、帰省などで自宅を留守にする人が多いこの期間に注意が必要なのが「空き巣」です。被害を防ぐために外出先でも役立つ防犯グッズも注目されています。（長南記者）「札幌市北区のホームセンターです。お盆の特設コーナーができていて、お参りセットやお墓の掃除グッズなどが並んでいます。」お墓参り用品として人気なのが、ビールや日本酒の形をしたろうそく、その名も”好