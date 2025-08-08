停滞前線の影響で今日、県内は記録的な大雨。霧島市に大雨特別警報、姶良市などで土砂災害警戒情報。線状降水帯が発生し、土壌雨量も多く危険な状態。断続的に激しい雨の恐れがあり、早めの避難を呼びかけました。薩摩・大隅地方では明日未明から、朝にかけて非常に激しい雨の恐れがあり、土砂災害に警戒が必要。種子屋久島・奄美地方は曇り中心で一部にわか雨。気温は高く、夜間の熱中症にも注意。週末も雨が残り、来週は晴