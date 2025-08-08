【「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」商品化決定】 8月8日 発表 コトブキヤは、プラモデル「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、コトブキヤが新たに展開する圧倒的なボリューム感が特徴のプラモデルシリーズ「ARMORED CORE V.I.O.S.（ヴァリアブル.インフィニティ.オーバード.スケӦ