タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、8日に放送される。今回のゲストは、現在放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』では冷淡な内科専攻医・鹿山慶太役として出演している大注目の俳優・清水尋也。2012年に俳優デビュー。映画『ソロモンの偽証』ではクラスメイトに恐怖を与える不良役を演じ注目を集める。その後、映画『ちはやふる』3部作、映画『