明日9日から12日までは、広い範囲で雨が強まる恐れ。盆の入りの13日からは次第に晴れて、再び猛烈な暑さとなる地域も。台風11号は沖縄付近へ進む予想。明日9日(土)〜12日(火)活発な雨雲九州から東北まで広がるこの先、前線が次第に北上して、本州付近に停滞。活動の活発な状態が続きそうです。明日9日(土)は、九州では雨や雷雨で、局地的に激しく降るでしょう。鹿児島県を中心に、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があり、