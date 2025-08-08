◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク１１位の橋本帆乃香（デンソー）が同１２位の鄭怡静（台湾）に３―０で快勝し、２回戦に進んだ。第１ゲーム（Ｇ）は相手が台やボールへの適応に苦戦する中、立ち上がりから１０連続得点と畳みかけた。１１―２で先取し、第２Ｇもミドルを突いて、相手の間合いでフォアハンドを振らせなかった。第３Ｇは１０―