◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・伊原陵人投手＝ＮＴＴ西日本＝と同３位・木下が、出場選手登録を抹消された。代わって、リリーフ右腕の椎葉が１軍に昇格した。伊原は今季２１試合の登板で５勝５敗、防御率１・９７。先発した７日・中日戦（バンテリンドーム）でプロ初ボーク、初被本塁打と苦しみ、同ワーストの５失点（自責２）で自身４連敗の５敗目を喫していた。